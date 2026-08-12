В Самаре около 50 спортсменов участвовали в Кубке главы города по парусному спорту

В Самаре завершились соревнования Кубка главы города по парусному спорту, в которых на старт вышли около 50 спортсменов из спортшкол и яхт-клубов Самары. Об этом сообщает глава города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Победителями и призерами Кубка стали: Андрей Андреев, Варвара Ширкунова, Фаддей Безкровный, Амелия Бубнова, Андрей Ледяев, Роман Романюк, Нина Рогозина, Алиса Калинина, Михаил Кацаев, Артем Леонтьев, Анастасия Антонова, Елена Айтенова, Виталий Подсевалов, Григорий Роженцев, Глеб Копылов, Анастасия Воденникова, Наталья Алдашина, Валерий Федоров и Никита Привалов.

«Парусный спорт — мой любимый вид спорта, но из-за занятости посетить соревнования я не смог. Однако знаю, что уровень спортсменов растет, борьба за победу становится все более интересной, а команды — еще более сплоченными. Впереди многих спортсменов ждет одно из самых ярких соревнований сезона — «Регата 100 миль», которая пройдет в конце августа по волжскому маршруту. Всем желаю успеха и спортивной удачи!», — отмечает Иван Носков.

Руфия Кутляева