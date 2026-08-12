15-летнего жителя Прикамья будут судить за совершение теракта

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, обвиняющегося в совершении террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, с подростком через интернет-мессенджер связался неизвестный, который предложил за вознаграждение совершить теракт. Ночью 19 февраля 2026 года несовершеннолетний при помощи горючей смеси поджег в Березниках базовую станцию сотовой связи. Своими действиями он дестабилизировал работу телекоммуникационного оборудования.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под домашним арестом.