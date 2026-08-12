Около 15% жителей Прикамья считают, что теряют профнавыки на работе

В Перми 46% жителей считают, что их работа способствует профессиональному развитию и росту. Об этом свидетельствует исследование Superjob. Еще 15% респондентов заявили, что теряют свои профессиональные навыки на текущем месте работы. Другие 32% опрошенных отмечают, что сохраняют существующий уровень квалификации и не повышают его.

Согласно исследованию, женская часть населения чаще мужской заявляет о том, что на работе растет как специалист: 49% против 42% соответственно. При этом мужчины чаще женщин теряют квалификацию (17% против 12%).

Среди пермяков с ежемесячным доходом до 100 тыс. руб. лишь 37% чувствуют развитие на работе, среди зарабатывающих от 150 тыс. руб. — 54%. Постепенная потеря квалификации больше всего беспокоит респондентов с зарплатой от 100 до 150 тыс. (19%).