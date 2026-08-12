Яхт-клуб «Море» примет третий этап Корпоративной лиги Удмуртии 27 августа
Парусные гонки пройдут на Ижевском пруду
Третий этап Корпоративной яхтенной лиги Удмуртии на акватории Ижевского пруда состоится 27 августа. Об этом организаторы сообщили в соцсетях. Парусные гонки проходят на базе яхт-клуба «Море».
Второй этап прошел 31 июля. Погодные условия благоприятствовали участникам: устойчивый ветер силой 3-5 узлов сохранялся на протяжении всей гонки, что позволило командам пройти как острым курсом к верхнему знаку, так и выполнить динамичные спуски с постановкой генакера.
Первое место заняла команда «Доктор-Плюс». Представители компании удерживают лидерство второй этап подряд. Серебряным призером стал коллектив «Купола». Следом в турнирной таблице расположились команды «Стена», «Кэшфлоу» (экономический блок «Комосстроя»), «Стоматофлот» и «Танкострой Молодой». Список замкнули организаторы, которые на последней гонке уходят на швартовку пораньше, чтобы начать подготовку к награждению.
Напомним, соревнования проходят в любительском формате: участие в командных гонках принимают линейные сотрудники и руководители компаний, а также члены их семей. На борту допускается присутствие только одного профессионального спортсмена — чаще всего это рулевой. Гонки проводятся вечером, после окончания рабочего дня, с упрощенным судейством и на сокращенной дистанции. Организатор лиги — бизнес-тренер и популяризатор яхтинга в Удмуртии Александр Некрасов. Первый этап прошел 26 июня.