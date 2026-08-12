Яхт-клуб «Море» примет третий этап Корпоративной лиги Удмуртии 27 августа

Третий этап Корпоративной яхтенной лиги Удмуртии на акватории Ижевского пруда состоится 27 августа. Об этом организаторы сообщили в соцсетях. Парусные гонки проходят на базе яхт-клуба «Море».

Второй этап прошел 31 июля. Погодные условия благоприятствовали участникам: устойчивый ветер силой 3-5 узлов сохранялся на протяжении всей гонки, что позволило командам пройти как острым курсом к верхнему знаку, так и выполнить динамичные спуски с постановкой генакера.

Первое место заняла команда «Доктор-Плюс». Представители компании удерживают лидерство второй этап подряд. Серебряным призером стал коллектив «Купола». Следом в турнирной таблице расположились команды «Стена», «Кэшфлоу» (экономический блок «Комосстроя»), «Стоматофлот» и «Танкострой Молодой». Список замкнули организаторы, которые на последней гонке уходят на швартовку пораньше, чтобы начать подготовку к награждению.

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Напомним, соревнования проходят в любительском формате: участие в командных гонках принимают линейные сотрудники и руководители компаний, а также члены их семей. На борту допускается присутствие только одного профессионального спортсмена — чаще всего это рулевой. Гонки проводятся вечером, после окончания рабочего дня, с упрощенным судейством и на сокращенной дистанции. Организатор лиги — бизнес-тренер и популяризатор яхтинга в Удмуртии Александр Некрасов. Первый этап прошел 26 июня.