В Ульяновской области чиновников накажут за незаконную передачу земли

Благодаря вмешательству прокуратуры Ульяновского района в муниципальную собственность возвращены ранее незаконно переданные частному лицу земельные участки площадью более 36 га, сообщила в среду прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в ходе прокурорской проверки было выявлено, что бывший глава фермерского хозяйства незаконно получил по договорам аренды, а затем и купли-продажи 3 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 36 га. Через суд прокуратура Ульяновского района вернула незаконно переданные участки.

Согласно данным Ульяновского районного суда, прокурор района направил в суд иск к администрации района и районному комитету по управлению имуществом о незаконности постановлений администрации и признании ничтожными договоров аренды и купли-продажи земельных участков с применением последствий недействительности сделок. Как отмечается в материалах суда, глава крестьянского фермерского хозяйства Рамись Хисаметдинов в феврале 2023 года получил в аренду три земельных участка под выращивание зерновых в соответствии с постановлениями администрации района, однако уже в марте того же года дополнительным соглашением была произведена замена арендатора с главы КФХ на физлицо — того же Рамися Хисаметдинова. А затем, менее чем через три года эти участки были проданы ему в собственность без проведения торгов. При этом, как пояснил «Ъ-Волга» прокурор района Артем Грицай, выяснилось, что к тому времени Рамись Хисаметдинов уже прекратил деятельность как глава КФХ. То есть, отмечает прокурор, как сама аренда земельного участка была незаконной, поскольку земля в аренду давалась главе КФХ и не могла быть передана ему как физлицу после прекращения деятельности КФХ, так и последующая продажа была также незаконной, поскольку даже не истек минимальный срок, дающий право арендатору на приоритетное приобретение этой земли.

В марте этого года суд согласился с требованиями прокурора и признал сделки недействительными, обязав районный комитет по управлению имуществом вернуть бывшему фермеру выкупную стоимость участков — 114,9 тыс. руб.

Комитет по управлению имуществом не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу, однако в июне областной суд отказал в ее удовлетворении, подтвердив решение районного суда.

Артем Грицай отметил, что материалы по незаконным действиям чиновников администрации района переданы в СУ СКР для принятия процессуального решения на предмет возбуждения уголовного дела.

Сергей Титов, Ульяновск