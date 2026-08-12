Садики начнут строить в Саратовской области дальше от домов

В Саратовской области приводят в соответствие с федеральным норматив о дальности расположения детских садов от жилых домов. Депутатам областной думы изменения представила главный архитектор региона Анастасия Пузанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

На данный момент в Саратовской области действует правило о максимальном расстоянии от дома до садика в 300 м. Предполагается, что теперь показатель увеличат. При стандартных условиях предлагают установить норматив 500 м, в стесненных обстоятельствах — до 800 м, в сельской местности — до 1 км. Также в законопроекте прописаны особые условия для программ комплексного развития территорий — временно застройщикам позволят подвозить детей до учреждений.

Поправки рассмотрели на заседании думского комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики. Законопроект вынесли на заседание регпарламента. Следующая 82-я сессия состоится 19 августа.

Дарья Васенина