В Перми лидерами по уровню зарплат стали стоматологи и строители

В августе наиболее высокооплачиваемыми специалистами в Перми стали врачи-стоматологи и хирурги-имплантологи. Как сообщается в исследовании SuperJob, им предлагается ежемесячное вознаграждение в размере 300 тыс. руб. Также в тройку лидеров по уровню зарплат вошли строители-универсалы, которым в среднем предлагают от 100 до 180 тыс. руб., а также электрики с зарплатным предложением в размере 85 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ

На четвертом месте по уровню зарплат в Перми оказались директора магазинов. Их ежемесячное вознаграждение оценивается в диапазоне от 80 до 147 тыс. руб. Замыкают пятерку лидеров менеджеры по подбору персонала (от 80 тыс. руб. в месяц).