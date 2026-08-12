В Перми подешевела аренда квартир

В июле в столице Прикамья подешевела аренда двух сегментов квартир: однокомнатных и двухкомнатных. Средняя стоимость первых составила 25,7 тыс. руб., вторых — 32 тыс. руб. Это ниже предыдущего месяца на 3,1% и 4,2% соответственно. При этом аренда трехкомнатных квартир в Перми, наоборот, подорожала на 1,2% — в среднем за них требуют 41,4 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заметнее всего однокомнатные квартиры подорожали в Смоленске (+2,5%), Екатеринбурге (+1,8%), Вологде (+1,6%), Набережных Челнах (+1,4%) и Краснодаре (+0,6%). По «двушкам» в плюсе оказались Якутск (+3,1%), Санкт-Петербург (+2,8%), Ярославль (+2,7%), Саранск (+2,6%), Тверь (+1,8%). В сегменте трехкомнатных квартир повышение аренды зафиксировано во Владимире (+8,7%), Калининграде (+7,6%), Ярославле (+5,6%), Саратове (+4,3%) и Ижевске (+3,9%).