В компании, управляющей сетью алкомаркетов в Перми, сменился гендиректор

В ООО «Альфа Пермь», управляющем сетью алкогольных магазинов в Пермском крае, сменился генеральный директор. Согласно «СПАРК-Интерфакс», с 10 августа компанией руководит Анна Подвиг. С февраля 2026 года должность директора занимала Нина Лысова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Единственным учредителем «Альфа Пермь» является столичное ООО «Меркурий Римтейл Холдинг», головная компания сети «Красное&Белое». В другом пермском юрлице сети — ООО «Бета Пермь» структура руководства не изменилась.

Согласно данным сервиса 2ГИС, сеть «Красное&Белое» насчитывает в Пермском крае 497 магазинов. Всего в России у сети более 21 тыс. точек. Основателем компании является 56-летний уроженец Ставрополья Сергей Студенников.