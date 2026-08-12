Нижегородская мэрия закупает 28 единиц спецтехники в лизинг за 0,8 млрд рублей

Комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) Нижнего Новгорода объявил закупку на поставку в лизинг 28 комбинированных дорожных машин. Начальная цена контракта составляет 791,3 млн руб., указано в карточке лота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Коммунальную технику приобретают для МБУ «Ремонт и эксплуатация дорог». Поставить ее требуется до 2 ноября 2026 года, расплачиваться муниципалитет за эту партию будет до конца мая 2033 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее мэрия приобрела в лизинг еще 122 единицы коммунальной техники за 1,3 млрд руб.

Галина Шамберина