Суд обязал подрядчика устранить недостатки на спуске к Уралу в Оренбурге

Арбитражный суд Оренбургской области обязал подрядчика устранить строительные недостатки на объекте культурного наследия регионального значения — спуске к реке Урал. Иск к ООО «ИСК Салмыш» подала администрация Оренбурга в рамках гарантийных обязательств по договору целевого финансирования. Решение суда вступило в силу и было подтверждено вышестоящими инстанциями, включая Арбитражный суд Уральского округа. Данные приводит пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, компания допустила ряд нарушений при строительстве. Вместо стеклоарматуры установлена простая, ступени смещены и имеют следы протечек, на граните появились трещины и ржавчина, а также не сделан организованный водосток с переходных площадок. Кроме того, выявлены и другие дефекты, перечисленные в заключении эксперта. Суд постановил устранить все недостатки в течение месяца с момента вступления решения в силу.

Яна Вежлева