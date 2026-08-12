Прокуратура Саратовской области взыскала по искам 183 млн рублей за полгода

В первом полугодии 2026 года прокуратура Саратовской области направила в суды 2933 иска на общую сумму более 340 млн руб. Фактически взыскано свыше 183 млн руб., что на 38% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, следует из отчета надзорного ведомства. Суды удовлетворили 98% рассмотренных требований прокуроров, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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В арбитражном процессе и сфере госзакупок ведомство сосредоточилось на возврате выбывшего муниципального имущества. В ведение местных администраций возвращены объекты коммунальной инфраструктуры стоимостью более 50 млн руб. и 203 га земельных участков. Кроме того, оспариваются дополнительные соглашения к 16 госконтрактам на строительство социальных объектов: заявлены требования о признании их недействительными и взыскании 449 млн руб.

В судах общей юрисдикции массовый характер носили иски социальной направленности. В частности, подано 115 заявлений на 42 млн руб. в интересах пострадавших от телефонного мошенничества, а также 73 иска, касающихся обеспечения выплатами участников специальной военной операции и членов их семей.

Никита Маркелов