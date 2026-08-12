Уральца отправили в колонию за убийство сообщника 18 лет назад

Городской суд Артемовского вынес приговор местным жителям Павлу Нагорных и Андрею Кайгородову, которые обвинялись в двух убийствах, совершенных в 2008 году, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемовский городской суд Фото: Артемовский городской суд

Следствием и судом установлено, что в ночь на 21 января 2008 года у кафе «Уралочка» Кайгородов, Нагорных и их знакомый Евдокимов избили местного жителя. Пострадавший скончался в больнице. После этого Евдокимов сказал сообщникам, что сообщит о преступлении в милицию, потому что когда-нибудь его все равно задержат. Нагорных решил убить Евдокимова, чтобы избежать уголовной ответственности, и для этого обратился к Кайгородову. В конце марта 2008 года Нагорных убил Евдокимова выстрелом из дробовика в доме на ул. 8 Марта. Тело вывез Кайгородов в село Мостовское Артемовского района и поджег.

В то время причастных к убийствам установить не удалось, в связи с чем предварительное следствие было приостановлено. В дальнейшем повторно были допрошены свидетели, благодаря сведениям которых алиби подозреваемых было опровергнуто. В совокупности с иными собранными по делу доказательствами им было предъявлено обвинение в совершении убийств.

Кроме того, как сообщило управление СКР по Свердловской области, выяснилось, что 42-летний фигурант, работавший в сфере заготовки древесины, в 2023-2025 годах передал сотруднику лесничества взятку на 1,5 млн руб. за незаконную передачу служебной информации и общее покровительство.

Андрей Кайгородов признан виновным по ч.5 ст.33, п. «б» ч.2 ст.105, пп. «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ, Павел Нагорных — по п.п. «а», «б», «ж», «и» ч.2 ст.105, ч.5 ст. 291 УК РФ. Им назначено 17 и 16 лет колонии строгого режима соответственно. Нагорных также обязали выплатить штраф на 3 млн руб. Решение не вступило в силу.

Ирина Пичурина