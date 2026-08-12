«Эко-Сити» признало гибель разнорабочего на полигоне ТКО связанной с производством

Региональный оператор Башкирии — ООО «Эко-Сити» — исполнил предписание Гострудинспекции Башкирии оформить акт о несчастном случае на производстве с 42-летним разнорабочим, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

27 июня 2025 года на полигоне твердых коммунальных отходов в Ишимбайском районе на разнорабочего с высоты упали три тюка спрессованного картона массой от 200 до 500 кг. Пострадавший скончался на месте от травм. Выяснилось, что с ним заключили договор возмездного оказания услуг, которым фактически регулировались трудовые отношения.

В феврале этого года Ишимбайский городской суд по иску Гострудинспекции установил наличие трудовых отношений между погибшим и «Эко-Сити».

На основании судебного решения Гострудинспекция провела дополнительное расследование. Несчастный случай произошел из-за того, что не была разработана технологическая карта на размещение мусорных тюков. Кроме того, разнорабочего допустили к работе без прохождения обучения по охране труда, установило ведомство.

Майя Иванова