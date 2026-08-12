Минтранс запустит речные маршруты из Саратова в Ульяновск и Астрахань

Минтранс России совместно с Росморречфлотом планирует до 2030 года расширить сеть межрегиональных речных пассажирских перевозок. В рамках проекта «Речные магистрали» предполагается открытие новых направлений, в том числе связывающих Саратов с Ульяновском и Астраханью, а также Ростов-на-Дону с Азовом, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В министерстве отметили, что инициатива направлена на возрождение скоростных речных перевозок, повышение транспортной доступности территорий и разгрузку автомобильных и железнодорожных магистралей. Реализация программы, по оценке Минтранса, также должна стимулировать развитие внутреннего туризма и обеспечить заказами отечественные судостроительные верфи.

Кроме того, прорабатывается вопрос запуска скоростного речного сообщения по Байкалу и Амуру.

Никита Маркелов