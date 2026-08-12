В Башкирии выросла доля отказов по заявкам на потребкредиты

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в Башкирии доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в июле составила 73,4%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольшие доли отказов по заявкам на потребкредиты были отмечены в Кемеровской (75,8%), Новосибирской (75,4%), Оренбургской (75,3%) и Омской (75,2%) областях, а также в Татарстане (74,7%).

Меньше всего отказывали в выдаче потребкредита жителям Белгородской области (67,8%), Приморского края (67,9%), Воронежской (68,8%) и Нижегородской (69,2%) областей, а также Хабаровского края (70,9%).

«После пяти месяцев снижения в июне-июле 2026 года доля отказов по заявкам на потребкредиты выросла, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем.

Олег Вахитов