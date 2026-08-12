НОВИКОМ представил сезонный вклад

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) представил новый вклад «Капитал Сезонный». Он дает возможность разместить средства под 13,8% годовых вне зависимости от суммы.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Вклад будет интересен клиентам, планирующим долгосрочные накопления — средства размещаются на срок 366 дней без возможности пополнения и снятия. Проценты будут зачислены на счет клиента в конце срока. Минимальная сумма размещения — 100 000 рублей.

Открыть вклад «Капитал Сезонный» можно только онлайн — в личном кабинете или мобильном приложении НОВИКОМа — с 1 августа по 31 декабря 2026 года включительно. Пролонгация не предусмотрена.

«Сегодня, когда ключевая ставка Банка России регулярно снижается, многие клиенты стремятся заранее зафиксировать привлекательную доходность на длительный срок. Вклад «Капитал Сезонный» позволяет сделать это по одной из наиболее выгодных для среднесрочных накоплений ставок. При этом оформить его можно полностью онлайн — в личном кабинете или мобильном приложении НОВИКОМа, что делает процесс максимально удобным и быстрым», — пояснил старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

В НОВИКОМе ожидают высокий интерес к новому сезонному вкладу. Подобные продукты традиционно востребованы у клиентов, которые предпочитают заранее планировать свои накопления и выбирать понятные условия размещения средств с гарантированной доходностью.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»