Бензин ищет баланс

Многочасовые очереди, лимиты по отпуску горючего и закрытые заправки: в некоторых регионах ситуация с бензином снова накалилась. Среди них Тульская, Тамбовская и Калужская области, Приморье и Краснодарский край. На этом фоне вице-премьер Александр Новак провел очередное совещание по ситуации с бензином. Он поручил обеспечить бесперебойные поставки в регионы и следить за ценами. Также на совещании затронули и вопрос маркировки топлива «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Ранее правительство продлило возможность его производства, импорта и обращения до лета 2027-го. Информация о классе горючего должна быть отражена на АЗС в доступной форме, указал Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Скорее всего, речь пойдет об отдельных заправках или колонках, допускает руководитель центра анализа сырьевых рынков Института энергетики и финансов Максим Шевыренков:

«Технически можно маркировать топливо красителями, но вероятнее, что на одни АЗС будут поставлять топливо пониженных классов, на другие — стандарта Евро-5. Хранить разные виды топлива на каждой заправке слишком затратно. С чем может быть связано снижение объемов доступного топлива? Скорее всего, с отложенным эффектом снижения переработки в конце июня: бензин после НПЗ далеко не сразу попадает на нефтебазы и АЗС. Для южных регионов добавляется логистическая проблема: там немного НПЗ, высокая загрузка железных дорог, а в сезон отпусков растет спрос. В частности, в Сочи топливо может не поступать вовремя.

При этом системных проблем с топливом пока не наблюдается. Если не будет крупных аварий, к осени, скорее всего, ситуация вернется к относительно нормальной. В целом в 2026 году из-за высокой переработки в начале года производство топлива снизилось незначительно».

В некоторых регионах власти снова призвали жителей воздержаться от поездок на личных авто, чтобы «снизить нагрузку на заправки». А, например, в Сочи снова ввели лимиты на отпуск горючего. Такие же меры приняли и власти Оренбургской области. Губернатор Евгений Солнцев заявил, что в регионе складывается непростая ситуация с топливом. По его словам, бизнес вынужден менять логистику доставки ГСМ. Продавать бензин на АЗС будут по дням в зависимости от номерных знаков. Тем временем в столице некоторые АЗС стали отпускать только дизель. А цены на заправках одного бренда могут отличаться минимум на 20 руб., отмечают корреспонденты “Ъ FM”. Дело в том, что за последние два месяца ситуация с бензином в стране принципиально не изменилась, считает независимый аналитик Андрей Дьяченко:

«Мы производим недостаточно топлива, чтобы покрыть внутреннее потребление. Продление ряда законодательных и подзаконных актов, а также разрешение на оборот топлива низкого экологического класса говорят о серьезности проблемы и отсутствии быстрого решения. Периоды облегчения возможны по мере возвращения отдельных производств в строй, но риски новых атак и ремонтов остаются высокими. Ситуация, думаю, будет тяжелой еще долго.

Основной способ сбалансировать спрос и предложение — сокращать спрос: ограничивать продажи и повышать цены. Рост цен объективен: дорожает транспортировка, многочисленные ремонты увеличивают издержки производства. Экономически обоснованные цены уже значительно выше, и их можно увидеть на АЗС, которые вынуждены покупать топливо по рыночной стоимости, чтобы не работать себе в убыток».

Между тем ФАС выявила признаки нового картельного сговора на АЗС, в том числе крупных, в четырех регионах. Речь идет о Хакасии, Красноярском крае, Запорожской области и Краснодарском крае. По данным ведомства, одни операторы синхронно устанавливали и поддерживали одинаковые розничные цены. А другие не исполнили предупреждения службы и не снизили цены.

Екатерина Вихарева