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Нижегородские школы закрепят за воинскими частями для военной подготовки

Все 180 школ Нижнего Новгорода закрепят за конкретными воинскими частями для изучения нового модуля начальной военной подготовки. Он вводится с 1 сентября в рамках курса «Основы безопасности и защиты Родины», рассказал председатель гордумы, участник СВО Евгений Чинцов.

Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ

Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ

Модуль рассчитан на 34 часа для учеников 8-11 классов. Нововведения обсудили на рабочем совещании в Нижегородском гвардейском высшем военно-инженерном командном Ковельском Краснознаменном училище.

Евгений Чинцов отметил, что работа в этом направлении была и раньше, но теперь ее выводят на новый уровень. На базе учебного центра патриотического воспитания «Гвардеец» ежегодно проводят пятидневные сборы для десятиклассников, с 2026-2027 учебного года в них будут принимать участие и восьмиклассники.

«Время сейчас такое, что дисциплина и знания действительно стоят жизни, поэтому системная работа необходима как никогда. Это то, что мы обязаны сделать для наших детей», — написал господин Чинцов в своих соцсетях.

Галина Шамберина