С мэрии Уфы и подрядчика взыскали компенсацию за благоустройство дендропарка

Советский районный суд Уфы удовлетворил иск прокуратуры Орджоникидзевского района к городскому управлению коммунального хозяйства и благоустройства (УКХиБ) и ООО «Уралагротехсервис». Претензия надзорного ведомства касалась благоустройства Непейцевского дендропарка — памятника природы в черте города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», прокуратура уверена, что ремонт дендрария навредил почве, так как подрядчик уложил на нее искусственное покрытие и установил некие объекты благоустройства. В качестве компенсации вреда ведомство попросило взыскать с ответчиков 1,27 млн руб.

В мэрии с претензиями не согласились. «Все работы проводились в рамках установленного разрешенного режима», — заявляли в мэрии.

Из карточки дела на сайте суда следует, что иск прокуратуры удовлетворен.

По контракту УКХиБ с «Уралагротехсервисом» благоустройство дендропарка обошлось в 68,3 млн руб.

Идэль Гумеров