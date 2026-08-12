Участники преступной группы из Прикамья подозреваются в незаконных переводах почти 900 млн рублей

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении участников преступной группы, обвиняющихся в серии налоговых преступлений. По данным правоохранительных органов, фигуранты через подконтрольные фирмы осуществили неправомерные переводы почти 900 млн руб., а также совершили иные преступления. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и УФСБ по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Как установило следствие, с 2024 по 2026 год руководители и сотрудники группы компаний (ГК «Расмарт».— «Ъ-Прикамье») создали организованную группу для извлечения дохода преступным путем. Они подавали в ФНС, а также передавали своим клиентам счета-фактуры и налоговые декларации с заведомо ложными сведениями о финансовых операциях, оформленные от имени юридических лиц, входивших в состав данной группы компаний. В общей сложности услугами злоумышленников воспользовались 204 налогоплательщика. Доход самих злоумышленников составил более 99 млн руб.

Помимо этого, с 2022 по 2026 год фигуранты изготовили поддельные распоряжения о перечислении денежных средств, на основании которых было незаконно переведено более 883 млн руб. В настоящее время установлены все 204 налогоплательщика, которые неправомерно получили вычеты по НДС.

Преступления выявлены сотрудниками краевых УФСБ, ГУ МВД и УФНС.