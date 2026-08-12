В башкирском селе после вмешательства прокуратуры отремонтировали больницу

Суд по иску прокуратуры Федоровского района обязал устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическом благополучии в местной больнице, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что в здании были многочисленные дефекты полов, стен и потолка в помещениях нескольких отделений, перевязочных и процедурных кабинетах, коридорах, пищеблоке.

После вмешательства прокуратуры в больнице провели ремонт, отмечается в сообщении.

Майя Иванова