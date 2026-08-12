В Самаре несовершеннолетних девушек подозревают в покушении на сбыт наркотиков

Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по факту покушения (ч. 3 ст. 30 УК РФ, до двух третей максимального наказания) на сбыт наркотиков, совершенного группой в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, от 15 до 20 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного). Об этом сообщило ведомство в среду, 12 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным СУ СКР, в совершении преступления подозреваются две несовершеннолетние девушки (16 и 17 лет) из Красноглинского района Самары. В июле этого года при личном досмотре и обыске на месте происшествия у девушек было обнаружено около 1 кг наркотических средств, которые, по версии следствия, подозреваемые хранили у себя с целью дальнейшего сбыта.

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и возможных причастных лиц, уточняют в СУ СКР.

Следственное управление обращает внимание на то, что подростков обещаниями «безопасной подработки» с «быстрым и хорошим заработком» все чаще втягивают в наркоторговлю через интернет. Вступая в переписку с неизвестными лицами, несовершеннолетние становятся соучастниками преступления, напоминает ведомство, отмечая, что несовершеннолетний возраст не освобождает от уголовной ответственности — в случае распространения наркотиков она наступает с 14 лет и влечет строгое наказание вплоть до реального лишения свободы.

Андрей Васильев