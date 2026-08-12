Партии распределились в бюллетене на выборах в нижегородский парламент
Последовательность размещения наименований партий в избирательном бюллетене на выборах в заксобрание Нижегородской области восьмого созыва утвердили по результатам жеребьевки. Об этом сообщили в облизбиркоме.
Секретарь комитета НРО КПРФ Роман Кабешев на жеребьевке
Фото: избирательная комиссия Нижегородской области
Список партий для голосования по партспискам будет выглядеть следующим образом: КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Партия пенсионеров», «Новые люди», ЛДПР.
Всего на выборы выдвигались семь партий, регистрацию не прошла «Родина».