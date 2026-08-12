Партии распределились в бюллетене на выборах в нижегородский парламент

Последовательность размещения наименований партий в избирательном бюллетене на выборах в заксобрание Нижегородской области восьмого созыва утвердили по результатам жеребьевки. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь комитета НРО КПРФ Роман Кабешев на жеребьевке

Фото: избирательная комиссия Нижегородской области Секретарь комитета НРО КПРФ Роман Кабешев на жеребьевке

Фото: избирательная комиссия Нижегородской области

Список партий для голосования по партспискам будет выглядеть следующим образом: КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Партия пенсионеров», «Новые люди», ЛДПР.

Всего на выборы выдвигались семь партий, регистрацию не прошла «Родина».

Галина Шамберина