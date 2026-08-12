В Кировском районе Перми уже 85 % тепловых магистралей проверены перед отопительным сезоном

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» завершает подготовку теплоснабжающей инфраструктуры Кировского района Перми к зиме 2026/27. Гидравлические испытания уже проведены на 85 % трубопроводах этой зоны. Всего опрессовки выполняют для 415 км сетей в микрорайонах Закамск, Судозавод, Водники, Новый Крым и др.

«Правобережная часть Перми — значимое звено в общей городской системе подачи тепла. Мы традиционно держим в фокусе предзимние мероприятия как краевой столице в целом, так и в Кировском районе. Ключевая задача летнего ремонтного периода — чтобы горожане получали тепло и горячую воду без сбоев в холода», — прокомментировал технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Плановые летние работы с отключением горячей воды на Пермской ТЭЦ-14 в Кировском районе проводятся с 12 августа по 30 августа. Станцию временно остановят для обслуживания основного оборудования, после чего её вновь задействуют для подачи горячей воды в дома. Параллельно специалисты проверят состояние 54 центральных тепловых пунктов и одной насосной станции.

В 2026 году для повышения качества отопления и горячего водоснабжения в Кировском районе ведётся обновление магистральных участков на улицах Ласьвинская и Магистральная. Здесь заменят свыше 1,7 км коммуникаций, что повысит эффективность системы и снизит потери.

В общегородском масштабе до старта отопительного сезона предстоит проверить 2056 км трубопроводов. К зиме готовятся четыре ТЭЦ, три водогрейные и 27 малых котельных, 12 насосных станций и 418 центральных теплопунктов. Будет уложено 6 км новых тепломагистралей в трёх районах Перми. Совокупность этих мер гарантирует бесперебойную подачу тепла и горячей воды жителям в отопительном сезоне 2026/27.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»