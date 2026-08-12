В Самаре суд приступил к рассмотрению иска о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму

Самарский областной суд в среду, 12 августа, начал рассмотрение иска против депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева — его требуют снять с выборов в Госдуму девятого созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Истцом выступила Анна Саранцева, кандидат в депутаты от «Партии пенсионеров».

Исковое заявление зарегистрировали в суде вчера, 11 августа. Иск связан с тем, что Михаил Матвеев якобы разместил во «ВКонтакте» фотографии, нарушающие право на интеллектуальную собственность. Автором одной из фотографий является Андрей Стенин. Кроме того, депутат якобы использовал шрифты Microsoft, на которые компания наложила ограничения. На судебном заседании вместо Анны Саранцевой присутствует ее представитель Денис Камышников.

Анна Саранцева — врач УЗИ Самарской городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова, она баллотируется в Госдуму по Промышленному округу № 163. Примечательно, что ее сын — исполнительный директор Федерации борьбы Самарской области, которую возглавляет Александр Живайкин (кандидат в депутаты Госдумы по тому же округу, представитель «Единой России»).

Георгий Портнов