После атаки БПЛА в Оренбуржье ввели лимиты на продажу топлива

Губернатор Евгений Солнцев объявил о введении временных ограничений на продажу топлива в Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, причина — сложная логистическая ситуация, возникшая после последней атаки беспилотников на регион. Новые правила, утвержденные оперативным штабом, вступают в силу с 12:00 12 августа.

На всех АЗС региона вводится определенный порядок продажи топлива в зависимости от последней цифры государственного регистрационного номера транспортного средства. В четные числа календарного месяца заправка предоставляется автомобилям с четной конечной цифрой номера, в нечетные дни — с нечетной. Запрещается продажа топлива в канистры. Лимит на бензин — не менее 15 и не более 30 литров на одного водителя. Дизельное топливо — до 60 литров в черте населенных пунктов и до 200 литров на АЗС вдоль областных и федеральных трасс.

«Меры вынужденные. Уверен, ситуация разрешится в ближайшее время. Информировать буду лично. Еще раз отмечу, есть договоренности с другими регионами, усиливаем взаимодействие с РЖД. Топливный рынок нашей страны — один из стабильных в мире. А каждый, кто совершает преступления против России, несомненно, понесет самое тяжелое наказание», — заявил господин Солнцев.

Яна Вежлева