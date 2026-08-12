Уфимец обвиняется в нападении на участника СВО

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 22-летнего местного жителя, который обвиняется в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пп. «а», «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в августе 2025 года обвиняемый у остановки Гостиный двор в Уфе ударил незнакомца. Свидетель инцидента, участник СВО, сделал замечание обвиняемому. В ответ фигурант дела несколько раз ударил его в лицо, от чего тот упал и потерял сознание. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

Обвиняемый частично признал вину.

Майя Иванова