Власти Прикамья выделят дополнительные 100 млн рублей на развитие филиалов краевой больницы им. Е. А. Вагнера

Правительство Пермского края держит на особом контроле ситуацию с обеспечением медицинской помощью в филиалах краевой больницы им. Е. А. Вагнера в Александровске, Яйве и Березниках. По поручению губернатора Дмитрия Махонина глава краевого минздрава Анастасия Крутень побывала в этих филиалах и пообщалась с сотрудниками. На встречах обсуждались кадровые вопросы, ремонт зданий и поставки нового оборудования.

По словам госпожи Крутень, в Александровске решен вопрос с рентген-аппаратом, который уже начал работу в прошлую пятницу. В Яйвинский филиал больницы доставлен флюорограф, который начнет работу после получения разрешительной документации.

В этом году коллектив больницы ожидает серьезное пополнение: после окончания целевого обучения сюда придут пять врачей узких специальностей, семь участковых педиатров и четыре участковых терапевта, а также фельдшера и две медсестры. Всего по целевому договору с больницей продолжают обучение 64 студента.

По решению губернатора Дмитрия Махонина для нужд краевой больницы им. Е. А. Вагнера из краевого бюджета выделят дополнительные 100 млн руб. Средства направят на развитие филиалов в Александровске, Яйве и Березниках.