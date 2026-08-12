Верховный суд РФ не стал пересматривать приговор бывшему замглавврача пермского медцентра

Верховный суд РФ отказался пересматривать приговор бывшему заместителю главного врача ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова» Ярославу Сугакову, осужденному за предложение посредничества во взяточничестве. Об этом сообщает «Новый компаньон».

В марте 2024 года Ленинский суд Перми приговорил Ярослава Сугакова к семи годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Следствием и судом было установлено, что на протяжении 2021 года сотрудниками краевого УФСБ проводились оперативно-разыскные мероприятия, связанные с проверкой заключенных государственных контрактов ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова». В рамках мероприятий были опрошены должностные лица организаций-подрядчиков из Санкт-Петербурга.

Понимая, что результаты оперативно-разыскных мероприятий могут повлечь негативные последствия для репутации медицинского учреждения в виде доследственных проверок с возможным возбуждением уголовных дел, заместитель главного врача центра Ярослав Сугаков подыскал ранее судимого жителя города Москвы, которому предложил выступить посредником в передаче взятки в сумме $50 тыс. сотрудникам ФСБ России за прекращение оперативно-разыскных мероприятий. Реализовать преступный умысел им не удалось.