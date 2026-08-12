Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Подписавший контракт срочник в Удмуртии избежал СВО после обращения к омбудсмену

Срочник из Удмуртии, не глядя подписавший контракт с Минобороны для участия в СВО, избежал отправки на фронт после обращения его матери к уполномоченному по правам человека в республике Максиму Шумихину. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Призывник отправился к месту прохождения срочной службы в июне. «В пути следования молодой человек подписал контракт для участия в СВО, не вчитываясь в содержание документа»,— говорится в сообщении.

Впоследствии у срочника ухудшилось самочувствие — его госпитализировали. Контракт остался «нереализованным». Сейчас призывник проходит срочную службу в одной из военных частей в Удмуртии.

В аппарате омбудсмена напомнили о горячей линии Минобороны для рассмотрения случаев принуждения к подписанию контракта: бесплатный номер по вопросам СВО — 117, единый справочный номер — 122.