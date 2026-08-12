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Двое челябинцев погибли в ДТП с большегрузом в Тюменской области

На 353 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском округе Тюменской области в результате ДТП погибли два человека. Организована проверка, сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

Инцидент произошел 11 августа около полуночи. Автомобиль «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Sitrak. По данным Госавтоинспекции области, в результате аварии погибли 61-летний водитель легкового авто и его 29-летний сын — жители Челябинской области. Водитель большегруза от госпитализации отказался.

Движение по дороге осуществлялось в реверсивном режиме, позже восстановлено. Затруднений нет.

Ирина Пичурина

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