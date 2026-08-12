В Перми откроются еще два автосалона марки Volga

Новый автомобильный бренд Volga наращивает количество точек продаж. Первым дилером возобновившего работу Горьковского автозавода в Перми стал холдинг «Автопрестиж». Как следует из данных, опубликованных на сайте автопроизводителя, вскоре к нему добавятся салоны «Сильвер Моторс» на ул. Спешилова, 109, и «Форвард-Авто» на ул. Героев Хасана, 105п.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Форвард-Авто» работает в 11 городах России, среди которых Пермь, Волгоград, Уфа, Тюмень и Сургут. Компания реализует в Прикамье автомобили Lada, Omoda, Volkswagen, JAC, Chery, Jetour, Mitsubishi и другие. «Сильвер Моторс» специализируется на продажах автомобилей под марками Hyundai, «Москвич» и Solaris.

Напомним, базой для автомобилей Volga послужили машины китайского бренда Geely. На первом этапе на площадях Горьковского автозавода будут выпускать три модели: К50 (флагманский кроссовер, перелицованный Geely Monjaro), K40 (в его основе — кроссовер Geely Atlas) и седан бизнес-класса C50 (за базу взят Geely Preface). Диапазон цен — 2,75–4,65 млн руб.