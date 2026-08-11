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В Самарской области бывший центр образования продается за 30 млн рублей

Выставлен на продажу бывший центр образования в Самарской области. Речь идет об объекте в Новокуйбышевске на улице Киевская, 15А.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Организатором торгов выступает мэрия. Заявки на аукцион будут приниматься с 12 августа до 9 сентября.

Продаваемый объект представляет собой нежилое трехэтажное здание площадью более 2,5 тыс. кв. м вместе с земельным участком площадью около 6,7 тыс. кв. м. Объект продается за 29,9 млн рублей.

Георгий Портнов

Георгий Портнов