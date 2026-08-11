Саратовский велосипедист Денис Черновал нашелся в Таджикистане

Завершены поиски велосипедиста из Саратова Дениса Черновала. 3 августа путешественник перестал выходить на связь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Черновала Фото: Telegram-канал Дениса Черновала

Господин Черновал ведет Telegram-канал, в котором рассказывает о своих передвижениях. Поиски начались после того, как велосипедист пересек границу Китая и Таджикистана. Больше недели от путешественника не поступало сообщений. На ситуацию обратили внимание федеральные СМИ.

11 августа велосипедист вышел на связь в своем канале. Денис Черновал рассказал, что с ним все в порядке. Ранее велосипедист не мог ответить из-за проблем со связью.

Дарья Васенина