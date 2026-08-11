Про птичьи права

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит вопрос назначения комплексной судебной экспертизы в рамках спора между компанией «АльфаСтрахование» и АО «Международный аэропорт Пермь». Страховщики взыскивают с ответчика 6,19 млн руб. ущерба, который, по их мнению, был причинен в результате попадания чаек в двигатель А320 в зоне орнитологической ответственности аэропорта. В аэропорту настаивают, что приняли все меры по предотвращению контактов с птицами, но полностью вероятность инцидента исключить никто не может. Вопрос возможности на сто процентов исключить риск столкновения самолетов с птицами предложено задать эксперту. Эксперты говорят, что дальнейшее развитие средств защиты аэродромов от пернатых ограничивает законодательство.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Иск компании «АльфаСтрахование» к АО «Международный аэропорт Пермь» (МАП) о взыскании 6,19 млн руб. был направлен после авиационного инцидента с самолетом Airbus A320 «Аэрофлота», который произошел 26 апреля 2024 года. Воздушное судно выполняло рейс из Большого Савино в Шереметьево. Во время взлета экипаж доложил о наличии птиц на взлетно-посадочной полосе (ВПП) и возможном столкновении с ними. Позже на ВПП были обнаружены несколько трупов чаек. Пилоты А320 рассказали, что после зафиксировали кратковременное повышение параметров вибрации левого двигателя, а также чувствовался посторонний запах в кабине. Экипаж принял решение о продолжении рейса, который завершился благополучно. При постполетном осмотре у Airbus были обнаружены повреждения элементов конструкции двигателя и воздухозаборника, самолет отстранили от полетов для обследования и ремонта. Его стоимость была покрыта за счет страховки.

Обращаясь в суд, «АльфаСтрахование» ссылалось на отчет о расследовании авиа­инцидента, которое проводило Приволжское межрегиональное управление Рос­авиации. Так, истец указал, что столкновение воздушного судна с чайками произошло в зоне орнитологической ответственности оператора пермского аэропорта. По данным „Ъ-Прикамье“, контакт с птицами произошел на высоте около 0,6 м, то есть в момент отрыва судна от ВПП. Страховая компания указала, что по соглашению между «Аэрофлотом» и МАП последний должен обеспечить безопасность полета, в том числе и орнитологическую. Факт столкновения воздушного судна с птицами подтверждает, что условия соглашения исполнены не были. По мнению представителей «АльфаСтрахования», ответчик не принял всех мер для предот­вращения инцидента. В частности, в отчете аэропорту рекомендовано установить оборудование по радиолокационному обнаружению птиц.

Ответчик с требованиями страховщика не согласился. Так, аэропорт считает недоказанной причинно-следственную связь между его действиями или бездействием и причинением вреда авиакомпании. Представители аэропорта также сослались на отчет Росавиации, в котором нарушений федеральных авиаправил, касающихся орнитологического обеспечения полетов, указано не было. Кроме того, представители МАП привели длинный список мер, принимаемых для защиты воздушной гавани от птиц (акустические установки, сигнальные средства и ловушки). Аэропорт также постоянно организует работы по ликвидации мест гнездования на территории аэродрома и комплекс других мероприятий, предусмотренных правилами. Этот комплекс ответчик считает достаточным. Также, со ссылкой на данные Росавиации, МАП указал, что нынешний уровень развития технических средств и методов орнитологического обеспечения полетов не позволяет на сто процентов исключить риск столкновения с птицами.

Для участия в деле суд привлек «Аэрофлот», МТУ «Росавиация» и еще ряд юрлиц, в том числе СК «Согласие», оказывающую страховые услуги пермскому аэропорту. Представитель последней заявил ходатайство о проведении комплексной судебной экспертизы. Он предложил поставить вопросы о принятых аэропортом мер по обеспечению орнитологической безопасности, а также определить достаточность принятых мер на дату инцидента.

Против этого категорически выступила представитель «АльфаСтрахования». «Аэропорт стоит не первый день, а миграция чаек происходит не первый сезон. Тот факт, что в самолет попала птица, говорит о том, что достаточные меры в принципе не были приняты, а ответчик не исполнил условия соглашения, по которому был обязан обеспечить орнитологическую безопасность полетов»,— полагает она.

Рассмотрение вопроса о назначении экспертизы суд отложил до 16 сентября.

Источник в авиационной среде отмечает, что современные исследования подтверждают, что даже самые современные методы и оборудование не гарантируют стопроцентной защиты судов от столкновений с птицами. «Исследования ICAO говорят о том, что их комплексное и грамотное применение на „идеальном аэродроме“ снижает риск столкновения на 65%,— объясняет он,— но, опять же, подавляющее большинство таких случаев влияния на безопасность полетов не оказывают. Но в данном случае это не технический, а правовой вопрос: если аэропорт взял на себя обязанность обеспечить безопасность полетов, то должен ли он их выполнять?»

Директор АО «Авиакомпания „Геликс“» Вадим Балдин говорит, что абсолютно исключить вероятность столкновения с птицами невозможно. По его словам, наибольшее количество таких случаев приходится на весну и осень — период миграции пернатых. «Аэропорты готовы внедрять мощные и даже летальные средства,— объясняет господин Балдин,— но против таких мер выступают экологи, а отстрел, полагаю, может быть истолкован как нарушение природоохранного законодательства. С другой стороны, безопасность полетов должна быть обеспечена, так что эти вопросы придется каким-то образом решать».

Дмитрий Астахов