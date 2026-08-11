В Оренбуржье на птицефабрике запустили новые мощности за 146 млн рублей

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в режиме ВКС объявил о запуске нового птичника на Гайской птицефабрике. Об этом глава региона сообщил в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Объект оснащен оборудованием с высокой степенью автоматизации, поскольку подача корма и уборка производятся без участия человека. Мощность нового птичника составит до 92 тыс. голов ремонтного молодняка, что позволит регулярно обновлять основное стадо кур-несушек. Общий объем инвестиций в проект превысил 146 млн руб.

По данным регионального правительства, в Оренбургской области работают восемь птицеводческих предприятий. За первое полугодие 2026 года произведено более 406 млн штук яиц — 113% от уровня прошлого года. Поголовье птицы в регионе составляет 5,8 млн голов. По объему производства яиц Оренбуржье занимает 7-е место в Приволжском федеральном округе и 21-е — в России.

Губернатор отметил, что ввод нового объекта позволит не только расширить мощности Гайской птицефабрики, но и нарастить темпы производства в целом по региону.

Яна Вежлева