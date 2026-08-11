В Самаре первый проект комплексного развития территории выполнен на 30%

Степень готовности первого проекта комплексного развития территории в Самаре составляет 30 %. В настоящее время выполняется строительство первой очереди, которая включает 15,5 тыс. кв. метров жилья (265 квартир). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Самарской области Фото: Правительство Самарской области

«Сейчас застройщик ГК "Вира" работает над получением разрешения на возведение второй очереди. Всего будет восемь домов переменной этажности»,— говорится в сообщении.

Первый проект комплексного развития территории предполагает строительство жилого комплекса «Матрица» в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и НовоСадовой.

Во время осмотра стройплощадки губернатор обсудил с проектировщиками и строителями дополнительные возможности развития территории. В частности, прозвучало предложение проработать вопрос о размещении спортивного объекта, который смогут посещать как школьники, так и жители нового ЖК.

Программа комплексного развития территорий стартовала в Самарской области в 2022 году. Она предполагает, что застройщик, победивший в аукционе, возьмет на себя обязательства по расселению жителей квартала, возведению нового жилья, благоустройству территории и строительству социальной инфраструктуры.

В 2023 году власти приняли решение отдать под КРТ 19 площадок, но только для семи из них нашли инвесторов. В 2024 году программу КРТ приостановили. А в 2025 году полномочия по программе передали министерству градостроительной политики Самарской области.

Георгий Портнов