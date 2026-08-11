В Оренбургской области сотрудница ПВЗ похищала товары на сотни тысяч рублей

В Бугурусланском районе сотрудница пункта выдачи интернет-заказов стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Как установили областном УМВД, 34-летняя женщина на протяжении некоторого времени похищала товары на рабочем месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Подозреваемая действовала по двум схемам: в первом случае она забирала поступившие посылки, не внося оплату. В других — оформляла возврат, вкладывая вместо дорогостоящих вещей дешевые аналоги или посторонние предметы. Похищенное сотрудница сбывала, а вырученные средства тратила на личные нужды. По предварительной оценке, ущерб от действий злоумышленницы превысил 200 тыс. руб. Часть имущества была изъята полицией. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.

Яна Вежлева