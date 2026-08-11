Дело о взятке Росприроднадзору на 1 млн руб поступило в Энгельсский райсуд

Уголовное дело Эдуарда Каграманяна, обвиняемого в даче взятки должностному лицу Росприроднадзора и нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, поступило в Энгельсский районный суд (ч. 1 ст. 247, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Дело рассматривает судья Елена Котлова. Соответствующая информация появилась в картотеке 11 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В марте этого года ИА «Саринформ» со ссылкой на правоохранителей сообщило, что в августе 2025 года предприниматель передал взятку 1 млн руб., чтобы предотвратить подачу иска о возмещении ущерба природе на сумму более 1 млрд руб. Действовал он в интересах ООО «Саратовская специализированная техника» (ССТ), где его супруга Армине Товмасян является учредителем и директором.

Росприроднадзор подал иск к ССТ в Арбитражный суд Саратовской области 26 марта этого года. В заявлении речь идет о территории Кокуринского пруда в Гагаринском районе. Следующее заседание назначено на 2 сентября, указано в картотеке арбитражных дел.

ООО «ССТ» зарегистрировано в марте 2019 года в Саратове. Компания работает в сфере грузоперевозок. В 2025 году выручка фирмы составила 1,3 млрд руб., а чистая прибыль 418 млн руб. Ранее ССТ выиграла 10 госконтрактов на 20 млн руб., из них завершено девять на 16 млн, прекращен один на 4,2 млн руб. (благоустройство двора у городской детской поликлиники №8 на пр-кте Энтузиастов в Саратове).

Нина Шевченко