Wildberries вышли на Avito
В Самарcкой и соседних с ней областях растет число объявлений о продаже ПВЗ после атаки БПЛА на склад компании
После атаки ВСУ на склад Wildberries & Russ в индустриальном парке «Новосемейкино» под Самарой в регионе растет количество объявлений о продаже пунктов выдачи заказа. По последним данным, на электронной площадке размещено 27 объявлений о продаже ПВЗ в Самаре стоимостью от 145 тыс. руб. до 1,7 млн руб. Есть и объявления о выкупе таких точек от 5 тыс. руб. Логистический центр в Самарской области был одним из крупнейших у Wildberries. БПЛА атаковали его 2 августа. По официальным данным, объект и хранящиеся на нем товары были полностью уничтожены. По мнению экспертов, рост количества таких объявлений пока не стоит рассматривать как изменение структуры рынка или массовый выход предпринимателей из этого бизнеса.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
В Самарской области, по информации, размещенной на Avito, продается около 40 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries (WB) и в общей сложности 10 ПВЗ других маркетплейсов и службы доставки. Всего в регионе, по данным в 2Gis, более 1600 пунктов выдачи заказа WB. Согласно данным «Яндекс.Вордстат», если за неделю 20-26 июля в целом по стране было 367 запросов со словами «продать ПВЗ», то в период 27 июля–2 августа их число увеличилось до 442, а с 3 до 9 августа количество таких запросов выросло до 655. Вместе с тем растет число запросов со словами «купить ПВЗ».
Склад Wildberries под Самарой загорелся от удара БПЛА ВСУ 2 августа. Власти региона констатировали, что погибших и пострадавших от последсвий атаки ВСУ не было, однако сам склад площадью почти 200 тыс. кв. м выгорел полностью со всем товаром.
Атаки дронов на объекты WB начались в июле этого года. По последним данным, ущерб причинен почти двум десяткам складов маркетплейса. Минувшей ночью, 11 августа, ВСУ атаковали два склада компании в Новоусманском районе Воронежской области. Площадь пожара на одном складе составила 75 тыс. кв. м, на втором — 16 тыс. кв. м.
Логистический центр Wildberries & Rus в поселке Новосемейкино под Самарой открыли год назад, затраты на проект превысили 10 млрд рублей. По данным MPAgency, самарский хаб WB был одним из крупнейших в структуре маркетплейса и обслуживал также Саратовскую, Ульяновскую, Оренбургскую области и Башкирию. По данным компании на февраль 2026 года, в логистическом центре в Новосемейкино одновременно хранилось около 50 млн единиц товаров, ежедневно комплекс принимал более 1 млн ед. товаров и отгружал свыше 2 млн заказов.
Как поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, сейчас формируется долгосрочный тренд на снижение количества ПВЗ, что связано не только с атаками на склады. «Во-первых, это долгосрочная фундаментальная проблема перенасыщения. В крупных населенных пунктах на тысячу человек населения приходится 1,5 ПВЗ, в крупнейших городах это число еще больше. Мы видим пиковые значения количества арендаторов коммерческих помещений, чья деятельность связана с обеспечением функционирования крупнейших маркетплейсов. Это приводит к перенасыщению рынка: при таком количестве ПВЗ их рентабельность снижается. При этом в крупных городах Самарской области коммерческая аренда продолжает дорожать, съедая существенную часть маржи», — говорит Илья Жарский. «На фоне атак на складские центры часть товара может быть испорчена, плюс для логистических цепочек и системы учета это стресс, а ответственность в конечном счете несет ПВЗ. Не все владельцы готовы такие риски на себе нести. Опять же, сейчас формируется высокий уровень неопределенности. На фоне информации о “переезде” крупнейших маркетплейсов в Казахстан, у владельцев ПВЗ нет четкого понимания того, как могут измениться логистика и маржинальность бизнеса», — добавляет эксперт.
По словам члена самарского реготделения «Опоры России» и создателя международных брендов e-com Юлии Марчак, количество ПВЗ WB, выставленных на продажу в Самарской и соседних с ней областях, действительно увеличилось, но это «не стоит воспринимать как изменение структуры рынка или массовый выход предпринимателей из этого бизнеса». «На фоне изменений в логистике маркетплейсов нагрузка все больше концентрируется именно на ПВЗ. Поток заказов сохраняется, загрузка пунктов растёт, а вместе с ней у эффективных точек может расти и экономика. Поэтому сам по себе рост числа объявлений о продаже ПВЗ еще не говорит о том, что эта бизнес-модель перестала быть привлекательной. Главные опасения сегодня, на мой взгляд, совсем в другом — в сохранности товарных запасов селлеров», — говорит Юлия Марчак.
По мнению члена «Опоры России», после атак на складскую инфраструктуру предприниматель впервые очень наглядно увидел риск: можно в один момент потерять значительную часть товара. «И вот это уже вопрос не маркетплейсов. Это вопрос архитектуры бизнеса и управления рисками. Маркетплейсы были, есть и будут. Потребительская привычка уже сформирована. Поэтому я бы сейчас разделяла две совершенно разные вещи. Риск маркетплейса как канала продаж — и риск предпринимателя, который построил весь свой бизнес вокруг одного канала и хранит там практически весь товар. Именно второй риск сегодня стал очевиден», — считает госпожа Марчак.