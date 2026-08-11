Wildberries вышли на Avito

После атаки ВСУ на склад Wildberries & Russ в индустриальном парке «Новосемейкино» под Самарой в регионе растет количество объявлений о продаже пунктов выдачи заказа. По последним данным, на электронной площадке размещено 27 объявлений о продаже ПВЗ в Самаре стоимостью от 145 тыс. руб. до 1,7 млн руб. Есть и объявления о выкупе таких точек от 5 тыс. руб. Логистический центр в Самарской области был одним из крупнейших у Wildberries. БПЛА атаковали его 2 августа. По официальным данным, объект и хранящиеся на нем товары были полностью уничтожены. По мнению экспертов, рост количества таких объявлений пока не стоит рассматривать как изменение структуры рынка или массовый выход предпринимателей из этого бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Самарской области, по информации, размещенной на Avito, продается около 40 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries (WB) и в общей сложности 10 ПВЗ других маркетплейсов и службы доставки. Всего в регионе, по данным в 2Gis, более 1600 пунктов выдачи заказа WB. Согласно данным «Яндекс.Вордстат», если за неделю 20-26 июля в целом по стране было 367 запросов со словами «продать ПВЗ», то в период 27 июля–2 августа их число увеличилось до 442, а с 3 до 9 августа количество таких запросов выросло до 655. Вместе с тем растет число запросов со словами «купить ПВЗ».

Склад Wildberries под Самарой загорелся от удара БПЛА ВСУ 2 августа. Власти региона констатировали, что погибших и пострадавших от последсвий атаки ВСУ не было, однако сам склад площадью почти 200 тыс. кв. м выгорел полностью со всем товаром.

Атаки дронов на объекты WB начались в июле этого года. По последним данным, ущерб причинен почти двум десяткам складов маркетплейса. Минувшей ночью, 11 августа, ВСУ атаковали два склада компании в Новоусманском районе Воронежской области. Площадь пожара на одном складе составила 75 тыс. кв. м, на втором — 16 тыс. кв. м.

Логистический центр Wildberries & Rus в поселке Новосемейкино под Самарой открыли год назад, затраты на проект превысили 10 млрд рублей. По данным MPAgency, самарский хаб WB был одним из крупнейших в структуре маркетплейса и обслуживал также Саратовскую, Ульяновскую, Оренбургскую области и Башкирию. По данным компании на февраль 2026 года, в логистическом центре в Новосемейкино одновременно хранилось около 50 млн единиц товаров, ежедневно комплекс принимал более 1 млн ед. товаров и отгружал свыше 2 млн заказов.

Как поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, сейчас формируется долгосрочный тренд на снижение количества ПВЗ, что связано не только с атаками на склады. «Во-первых, это долгосрочная фундаментальная проблема перенасыщения. В крупных населенных пунктах на тысячу человек населения приходится 1,5 ПВЗ, в крупнейших городах это число еще больше. Мы видим пиковые значения количества арендаторов коммерческих помещений, чья деятельность связана с обеспечением функционирования крупнейших маркетплейсов. Это приводит к перенасыщению рынка: при таком количестве ПВЗ их рентабельность снижается. При этом в крупных городах Самарской области коммерческая аренда продолжает дорожать, съедая существенную часть маржи», — говорит Илья Жарский. «На фоне атак на складские центры часть товара может быть испорчена, плюс для логистических цепочек и системы учета это стресс, а ответственность в конечном счете несет ПВЗ. Не все владельцы готовы такие риски на себе нести. Опять же, сейчас формируется высокий уровень неопределенности. На фоне информации о “переезде” крупнейших маркетплейсов в Казахстан, у владельцев ПВЗ нет четкого понимания того, как могут измениться логистика и маржинальность бизнеса», — добавляет эксперт.

По словам члена самарского реготделения «Опоры России» и создателя международных брендов e-com Юлии Марчак, количество ПВЗ WB, выставленных на продажу в Самарской и соседних с ней областях, действительно увеличилось, но это «не стоит воспринимать как изменение структуры рынка или массовый выход предпринимателей из этого бизнеса». «На фоне изменений в логистике маркетплейсов нагрузка все больше концентрируется именно на ПВЗ. Поток заказов сохраняется, загрузка пунктов растёт, а вместе с ней у эффективных точек может расти и экономика. Поэтому сам по себе рост числа объявлений о продаже ПВЗ еще не говорит о том, что эта бизнес-модель перестала быть привлекательной. Главные опасения сегодня, на мой взгляд, совсем в другом — в сохранности товарных запасов селлеров», — говорит Юлия Марчак.

По мнению члена «Опоры России», после атак на складскую инфраструктуру предприниматель впервые очень наглядно увидел риск: можно в один момент потерять значительную часть товара. «И вот это уже вопрос не маркетплейсов. Это вопрос архитектуры бизнеса и управления рисками. Маркетплейсы были, есть и будут. Потребительская привычка уже сформирована. Поэтому я бы сейчас разделяла две совершенно разные вещи. Риск маркетплейса как канала продаж — и риск предпринимателя, который построил весь свой бизнес вокруг одного канала и хранит там практически весь товар. Именно второй риск сегодня стал очевиден», — считает госпожа Марчак.

Сабрина Самедова