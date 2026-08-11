Силовики ударили по «Центру»

В Ульяновске передано в суд уголовное дело 24 предполагаемых участников преступной группировки «Центр-Камаз», действовавшей в регионе на протяжении двух десятилетий. Фигурантов обвиняют в участии в экстремистском сообществе, вымогательстве и мошенничестве. Около половины из них свою вину признали. Ряд членов группировки уже были осуждены ранее за насилие и разбой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В следственном управлении СКР по Ульяновской области сообщили, что завершено расследование уголовного дела 24 членов преступной группировки «Центр-Камаз». По данным ведомства, фигурантов в зависимости от роли и степени участия в преступлениях обвиняют в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вымогательстве в крупном размере, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), а также в принуждении к совершению сделки, совершенном организованной группой (п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ).

Деятельность группировки была пресечена в 2025 году в ходе совместной работы региональных управлений МВД, СКР и ФСБ.

По данным следствия, с 2020 года обвиняемые организовали на территории Железнодорожного района города Ульяновска функционирование ячейки движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России), пропагандируя насилие, криминальные традиции, асоциальное поведение. Также, отмечает следствие, обвиняемые совершили ряд корыстно-насильственных преступлений. Так, в 2018 году один из организаторов путем обмана приобрел у двух жителей региона права на земельные участки в Новоульяновске, взяв у них все документы на землю и пообещав переоформить участки с сельхозпредназначения на ИЖС, однако участки присвоил, а затем продал, причинив потерпевшим ущерб более 24 млн руб.

В 2024 году другой обвиняемый по прозвищу Журавль, являясь «смотрящим» за микрорайоном Опытное поле, совместно с лидером группировки Эмилем Басыровым в течение нескольких месяцев под угрозой применения насилия вплоть до физического уничтожения принуждал жительницу региона продать «за копейки» долю в собственности на земельный участок.

Кроме того, участники ОПГ неоднократно инсценировали ДТП и, направляя ложные документы в страховые компании, незаконно получив выплаты на сумму более 600 тыс. руб.

В ведомстве сообщили «Ъ», что около половины фигурантов свою вину признали.

Изначально «Центр» и «Камаз» были отдельными группировками. Первая ОПГ в начале 1990-х контролировала центр города. В 2003 году появился «Камаз», контролировавший Железнодорожный район.

В марте 2006 года в Ульяновске, на границе двух районов из-за передела сфер влияния произошла массовая драка между «Центром» и «Камазом», в которой участвовали более 60 человек, два молодых человека были убиты. Когда же во вторую группировку перешли несколько «авторитетов» из «Центра», она и получила нынешнее название.

В последние годы ульяновская полиция во взаимодействии с УФСБ начала борьбу с криминальными группировками. Первые задержания начались еще в феврале 2024 года в ходе расследования массовой драки между «Песками» и «Центр-Камазом». Основная часть группировки «Центр-Камаз» — 22 участника сообщества — была задержана в феврале прошлого года. В январе этого года двоих участников группировки за вымогательство и покушение на убийство уже приговорили к девяти и 10 годам лишения свободы. В июне 2026 года Александр Французов, которого считают «правой рукой» лидера группировки Эмиля Басырова и который пошел на сделку со следствием, приговорили к трем с половиной годам колонии. В июле было передано в суд и уголовное дело и самого Эмиля Басырова. В конце июля до 11 лет колонии за экстремизм, вымогательство и разбой получили десять участников ячейки «Центр-Камаза», действовавшей в Карсунском районе региона.

В полиции «Ъ» сообщили, что «Центр-Камаз» была крупнейшей по численности группировкой, «на очереди — следующие».

Сергей Титов, Ульяновск