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Глава СКР хочет знать, почему в Саратове нарушают права жителей аварийного жилья

На оперативном совещании по итогам работы региональных управлений СКР за шесть месяцев 2026 года заслушали доклад о нарушении жилищных прав жителей Саратова. Подробности опубликовал инфоцентр федерального ведомства.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Руководитель СУ СКР Саратовской области Дмитрий Костин представил доклад в рамках секции исполнения ранее данных поручений по социально чувствительным вопросам. Саратовские следователи занимаются вопросом расселения жителей аварийных домов во 2-м Кавказском тупике. Отмечается, что местные власти не предприняли мер к устранению нарушений прав саратовцев.

Доклад выслушал глава федерального СКР Александр Бастрыкин. Генерал юстиции поручил подготовить в будущем новые справки и продолжить добиваться устранения нарушений.

Дарья Васенина