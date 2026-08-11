Глава СКР хочет знать, почему в Саратове нарушают права жителей аварийного жилья

На оперативном совещании по итогам работы региональных управлений СКР за шесть месяцев 2026 года заслушали доклад о нарушении жилищных прав жителей Саратова. Подробности опубликовал инфоцентр федерального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Фото: Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Руководитель СУ СКР Саратовской области Дмитрий Костин представил доклад в рамках секции исполнения ранее данных поручений по социально чувствительным вопросам. Саратовские следователи занимаются вопросом расселения жителей аварийных домов во 2-м Кавказском тупике. Отмечается, что местные власти не предприняли мер к устранению нарушений прав саратовцев.

Доклад выслушал глава федерального СКР Александр Бастрыкин. Генерал юстиции поручил подготовить в будущем новые справки и продолжить добиваться устранения нарушений.

Дарья Васенина