Глава СКР хочет знать, как в Саратовской области собака напала на ребенка

Федеральный СК обратил внимание на произошедшее в Саратовской области нападение безнадзорного животного на несовершеннолетнего. Подробности опубликовал инфоцентр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СК РФ Фото: Пресс-служба СК РФ

ЧП случилось 7 августа в поселке Красный Текстильщик. Во дворе многоквартирного дома на мальчика напала бездомная собака. Животное укусило ребенка за руку.

Пострадавшего госпитализировали. Ранее пресс-служба регионального СКР сообщила рабочую версию следствия: предварительно, нападение произошло «в результате непринятия ответственными лицами надлежащих мер к организации деятельности по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных». Саратовские следователи завели уголовное дело.

Генерал юстиции Бастрыкин ждет доклад об установленных обстоятельствах от руководителя областного следственного управления Дмитрия Костина. Ход расследования контролирует центральный аппарат СКР.

Дарья Васенина