Глава СКР хочет знать, как в Саратовской области собака напала на ребенка
Федеральный СК обратил внимание на произошедшее в Саратовской области нападение безнадзорного животного на несовершеннолетнего. Подробности опубликовал инфоцентр ведомства.
Фото: Пресс-служба СК РФ
ЧП случилось 7 августа в поселке Красный Текстильщик. Во дворе многоквартирного дома на мальчика напала бездомная собака. Животное укусило ребенка за руку.
Пострадавшего госпитализировали. Ранее пресс-служба регионального СКР сообщила рабочую версию следствия: предварительно, нападение произошло «в результате непринятия ответственными лицами надлежащих мер к организации деятельности по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных». Саратовские следователи завели уголовное дело.
Генерал юстиции Бастрыкин ждет доклад об установленных обстоятельствах от руководителя областного следственного управления Дмитрия Костина. Ход расследования контролирует центральный аппарат СКР.