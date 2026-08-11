Глава СКР хочет знать, почему в Саратове избили девочку-подростка

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на сообщение из Саратова о нападении на несовершеннолетнюю. Подробности опубликовал инфоцентр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Фото: Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Следователи изучили опубликованное в интернете видео. Запись сделана 10 августа. На кадрах запечатлено, как группа подростков, «используя малозначительный повод», избивает сверстницу.

Саратовские следователи завели уголовное дело. Пресс-служба регионального следственного управления уточнила статью — побои (ст. 116 УКФ). Генерал юстиции Бастрыкин ждет от главы областного СКР Дмитрия Костина доклад об установленных обстоятельствах.

Дарья Васенина