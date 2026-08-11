В Екатеринбурге открылась выставка об истории свердловского радио и ТВ

В Доме Поклевских-Козелл (площадка Свердловского областного краеведческого музея имени Клера) в Екатеринбурге открылась мультимедийная выставка «Тепло передачи: истории людей в эфире и за кадром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мультимедийная выставка «Тепло передачи: истории людей в эфире и за кадром» Фото: Кристина Машенова Мультимедийная выставка «Тепло передачи: истории людей в эфире и за кадром» Фото: Кристина Машенова Мультимедийная выставка «Тепло передачи: истории людей в эфире и за кадром» Фото: Кристина Машенова Следующая фотография 1 / 3 Мультимедийная выставка «Тепло передачи: истории людей в эфире и за кадром» Фото: Кристина Машенова Мультимедийная выставка «Тепло передачи: истории людей в эфире и за кадром» Фото: Кристина Машенова Мультимедийная выставка «Тепло передачи: истории людей в эфире и за кадром» Фото: Кристина Машенова

Проект посвящен людям, которые работали в уральском кино, на радио и телевидении, и предлагает посетителям познакомиться с историей региона через личные архивы и интерактивные экспонаты.

Выставка создана совместно с ГТРК «Урал» и Свердловским областным фильмофондом. В экспозиции представлены личные вещи, фотографии и записи из архивов основателя одной из первых независимых телекомпаний Екатеринбурга «АСВ» Жанны Телешевской, тележурналистки Эллы Эркомайшвили, кинооператора и режиссера Свердловского телевидения Евгения Цигеля.

Еще один герой выставки — известный телерадиоведущий Владимир Березин, переехавший из Свердловска в Москву на Центральное телевидение СССР. В экспозиции представлен один из его необычных костюмов.

«Мы погружаемся в атмосферу выставки, которая раскрывает определенный исторический контекст, но также дает возможность попробовать себя в различных интерактивных зонах»,— рассказала куратор проекта Арина Воробьева.

Посетители смогут попробовать себя в импровизированной киномастерской и поработать с перемоточным столом, а также почувствовать себя радиоведущим, записав свой голос в специальный микрофон. В одной из зон можно услышать запись эфира из программы «Надежда» с радиоведущим Михаилом Любарским, а также посмотреть выпуск «Голубого огонька» 1985 года.

Выставка будет работать до 6 декабря.

Кристина Машенова