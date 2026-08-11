В Прикамье готовы заказать памятные знаки «За сохранение семейных ценностей» за 2,1 млн рублей

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявил электронный аукцион на изготовление комплектов памятного знака «За сохранение семейных ценностей». Как указано на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 2,14 млн руб. Заказчиком выступает комитет записи актов гражданского состояния Пермского края (ЗАГС). Окончание подачи заявок назначено на 14 августа.

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Согласно опубликованной информации, памятный знак будет представлять собой медаль в форме круга из латуни и специальный футляр. В центральной части будет расположено барельефное изображения генеалогического древа, сердца, а также мужчины и женщины. Цена за одну единицу указана в размере 1,7 тыс. руб.

Памятный знак «За сохранение семейных ценностей» вручается парам, которые живут в законном браке долгое время — 50, 55, 60, 65, 70 или 75 лет.