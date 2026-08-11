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В Югре осенью откроют отделение Фонда защиты детей

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (ХМАО-Югра) вошел в тройку регионов России, где зарегистрировали первое региональное отделение Фонда защиты детей. Его возглавит уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Людмила Низамова

Людмила Низамова

Фото: Канал губернатора Югры Руслана Кухарука в MAX

Людмила Низамова

Фото: Канал губернатора Югры Руслана Кухарука в MAX

Отделение будет помогать детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также заниматься вопросами социального сиротства. Среди ключевых направлений деятельности отделения — адресная поддержка семей из числа коренных малочисленных народов Севера. Отделение фонда будет взаимодействовать с органами власти, общественными организациями и бизнесом.

«Уверен, что создание Фонда станет важным шагом в развитии системы защиты детства в Югре»,— отметил глава региона.

Полноценно отделение начнет работу в октябре 2026 года. К этому времени будет сформирована команда специалистов.

Полина Бабинцева

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