Бывший глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев восстановлен в должности
Верховный суд Башкирии восстановил в должности уволенного месяц назад главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева. Ответчиками по иску были мэрия и горсовет Уфы, а также глава Башкирии Радий Хабиров.
Ратмир Мавлиев в здании Верховного суда Башкирии
Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ
Заседание суда проходило в закрытом режиме, что означает запрет на публикацию мотивировочной части постановления суда.
Ратмир Мавлиев возглавлял городскую администрацию с марта 2022 года. С конца апреля он является обвиняемым во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Мера пресечения, которую определил ему суд, — запрет определенных действий. В середине июля горсовет Уфы расторг с ним контракт под предлогом потери доступа к государственной тайне.