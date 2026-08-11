Бывший глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев восстановлен в должности

Верховный суд Башкирии восстановил в должности уволенного месяц назад главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева. Ответчиками по иску были мэрия и горсовет Уфы, а также глава Башкирии Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ратмир Мавлиев в здании Верховного суда Башкирии

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Ратмир Мавлиев в здании Верховного суда Башкирии

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Заседание суда проходило в закрытом режиме, что означает запрет на публикацию мотивировочной части постановления суда.

Ратмир Мавлиев возглавлял городскую администрацию с марта 2022 года. С конца апреля он является обвиняемым во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Мера пресечения, которую определил ему суд, — запрет определенных действий. В середине июля горсовет Уфы расторг с ним контракт под предлогом потери доступа к государственной тайне.

Идэль Гумеров