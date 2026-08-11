В Астрахани простятся с почетным гражданином и ветераном ВОВ Степаном Гладилиным

10 августа на 101-м году жизни умер почетный гражданин Астрахани, ветеран Великой Отечественной войны Степан Гладилин. Об этом сообщил председатель городской думы Астрахани Игорь Седов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городская дума Астрахани Фото: Городская дума Астрахани

Степан Гладилин родился 8 августа 1926 года. Воевал с 1943 года, после войны служил в Китае до конца 1940-х. Почти 40 лет проработал в нефтяной промышленности на Дальнем Востоке, затем вернулся на родину в Чечню, а в 1990-х переехал в Астрахань. Участвовал в праздновании 80-летия Победы на трибуне. «Видел, как светились его глаза, когда мимо трибуны проходили десятки тысяч астраханцев и приветствовали Степана Ивановича. Потом он дал мне слово обязательно отменить 100-летний юбилей. Сдержал. Светлая память, ветеран», — написал господин Седов.

Прощание с господином Гладилиным состоится 12 августа с 11:00 до 12:00 в траурном зале на ул. Рождественского, 18к. Захоронение на кладбище на ул. Весенней, 50 пройдет в 12:30.

Нина Шевченко